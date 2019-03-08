ВМС Ирана отразили атаку пиратов, напавших на нефтяной танкер

СЕГОДНЯ 18:59 2019-03-08T18:59:34+03:00

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В пятницу, 8 марта, Военно-морским силам Ирана удалось отразить атаку пиратов, напавших на иранский нефтяной танкер в проливе Баб-эль-Мандеб. Об этом сообщили на официальном сайте армии Исламской Республики Иран (ИРИ).

«Утром предыдущего дня нефтяной танкер, который был атакован 11 пиратскими лодками в Баб-эль-Мандебском проливе, благодаря своевременным действиям 60-й флотилии ВМС, был спасен от пиратов», - говорится в опубликованном ИРИ заявлении.

Армия ИРИ сообщила, что на борту танкера находилось более 150 тысяч тонн нефти.

Напомним, что в январе этого года произошла громкая история с судном «MSC Mandy», на который напали 2 января в Гвинейском заливе. На борт высадились около 10 вооруженных пиратов, которые два часа грабили команду, а затем забрали с собой шесть членов экипажа. 8 января пираты вышли на связь с судовладельцем контейнеровоза, чтобы выставить свои требования по обмену моряков. 30 января стало известно, что всех пленных освободили.

ИСТОЧНИК KP.RU