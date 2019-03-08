Задержали бывшего замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга
В пятницу, 8 марта, стало известно о задержании бывшего замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга. Уволенный ранее топ-менеджер был задержан в столичном аэропорту Внуково по делу о мошенничестве.
"Сегодня сотрудники ФСБ и МВД по поручению следственного комитета задержали Горринга. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере", - передает "Интерфакс" сообщение информированного источника.
Позже информацию о задержании Горринга подтвердил Следственный комитет.
"В настоящее время его доставляют к следователю ГСУ СК России по Московской области для допроса в качестве подозреваемого в свершении мошенничества в особо крупном размере", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 29 января Горринга уволили с занимаемой должности. Это произошло после того, как в сети появился ролик, демонстрирующий общение замглавы "Росгеологии" с пользователями стримингового сервиса. Горринг сообщил о сексе с подчиненными и угрожал другим игрокам. После этого Минприроды организовало проверку работы госкомпании по поручению вице-премьера Алексея Гордеева. По словам главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, результаты проверки появятся в течение месяца.
Замглавы Росгеологии уволили после стрима игры.
ИСТОЧНИК KP.RU