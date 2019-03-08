Задержали бывшего замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга

СЕГОДНЯ 19:25 2019-03-08T19:27:40+03:00

Уволенный топ-менеджер был задержан в аэропорту Внуково в рамках уголовного дела о мошенничестве

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В пятницу, 8 марта, стало известно о задержании бывшего замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга. Уволенный ранее топ-менеджер был задержан в столичном аэропорту Внуково по делу о мошенничестве.

"Сегодня сотрудники ФСБ и МВД по поручению следственного комитета задержали Горринга. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере", - передает "Интерфакс" сообщение информированного источника.

Позже информацию о задержании Горринга подтвердил Следственный комитет.

"В настоящее время его доставляют к следователю ГСУ СК России по Московской области для допроса в качестве подозреваемого в свершении мошенничества в особо крупном размере", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 29 января Горринга уволили с занимаемой должности. Это произошло после того, как в сети появился ролик, демонстрирующий общение замглавы "Росгеологии" с пользователями стримингового сервиса. Горринг сообщил о сексе с подчиненными и угрожал другим игрокам. После этого Минприроды организовало проверку работы госкомпании по поручению вице-премьера Алексея Гордеева. По словам главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, результаты проверки появятся в течение месяца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688780" frameborder="0"></iframe> Замглавы Росгеологии уволили после стрима игры.

ИСТОЧНИК KP.RU