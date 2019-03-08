В Германии умерла бывшая "Юная мисс Вселенная"
В Германии умерла модель, обладательница титула «Юная мисс Вселенная — 2017» Лотте ван дер Зее. Девушка не дожила один день до своего двадцатилетия.
Как сообщается в аккаунте Лотте в Instagram, причиной смерти стал сердечный приступ.
Телеканал Fox News уточнил, что юная красавица ранее отдыхала вместе с семьей на горнолыжном курорте в Австрии.
Известно, что Лотте была обнаружена в постели без сознания. Местные врачи поместили девушку в искусственную кому. После чего она была доставлена в специализированную больницу в Мюнхене. В медицинском учреждении девушка и скончалась от сердечного приступа, не приходя в сознание.
Другие подробности случившегося, а также информация о том, как ранее себя чувствовала девушка и не жаловалась ли на здоровье, не приводятся. Лотте ван дер Зее завоевала титул "Юная мисс Вселенная" в номинации 14-17 лет в 2017 году.
ИСТОЧНИК KP.RU