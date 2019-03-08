2019-03-08T21:23:19+03:00
Происшествия

В США самолет экстренно сел на автомобильную дорогу

На борту легкомоторного самолета находились два человека [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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В США самолет совершил экстренную посадку на автомагистралиВ США самолет совершил экстренную посадку на автомагистралиФото: скриншот видео
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В США экстренную посадку на автомобильную трассу совершил легкомоторный самолет. Инцидент произошел в штате Мичига. На борту воздушного судна находились два человека, в итоге никто не пострадал.

Как пишет издание Detroit Free Press, посадка на автотрассу была произведена в четверг по местному времени в округе Кент. В самолете находился авиаинструктор Стив Чантер, а за штурвалом - его ученик. Чантер рассказал, что услышал треск в двигателе во время полета, а также заметил падение давления подачи масла. Он принял решение совершить посадку на автомобильной дороге, так как до ближайшего аэродрома в городе Спарта самолет не дотянул бы. В итоге авиаинструктор взял управление самолетом на себя.

В США самолет экстренно сел на автомагистраль.

Во время посадки самолет не получил видимых повреждений. Убрать его с дороги удалось с использованием эвакуатора. С 2003 года Чанетр проводит обучение пилотированию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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