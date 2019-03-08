СЕГОДНЯ 22:05 2019-03-08T22:05:33+03:00

Столовые приборы, монеты, одежда, обувь и книги нашли во время раскопок на западе ФРГ

Изменить размер текста: A A

В Германии нашли вещи убитых в 1945 году советских и польских граждан. Находки были сделаны во время раскопок на западе страны. Эксперты обнаружили вещи более 200 человек, расстрелянных нацистами в конце Второй мировой войны.

Как сообщает издание Bild со ссылкой на главу Краевого союза Вестфалия-Липпе Маттиаса Лёба, раскопки производились в Арнсбергеском лесу. Историки нашли больше 400 предметов, ранее принадлежавших 208 польским и советским гражданам. Это столовые приборы, монеты, одежда, обувь и книги.

По данным Лёба, пленных использовали на принудительных работах в Германии и расстреляли в марте 1945 года. Эксперт отметил, что найденные объекты, свидетельствующие о повседневной жизни людей того времени, помогут лучше понять действия и образ мышления нацистов.

ИСТОЧНИК KP.RU