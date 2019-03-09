2019-03-09T06:19:59+03:00
В мире

Во Флориде разбился небольшой самолет, погибли пять человек

Легкий двухмоторный Piper по невыясненным пока причинам рухнул в озеро
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Легкий самолет упал в озероЛегкий самолет упал в озероФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В американском штате Флорида 8 марта потерпел крушение легкий двухмоторный самолет Piper PA-23-250, в результате погибли все, кто был на борту – пять человек.

По невыясненным пока причинам воздушное судно, вылетевшее в пятницу днем из международного аэропорта Тампа, упало в озеро в округе Палм-Бич. Об этом сообщает местное издание The Miami Herald со ссылкой на офис окружного шерифа.

Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование авиакатастрофы.

Стоит отметить, что подобные происшествия в Соединенных Штатах и во Флориде в частности – не редкость. Например, как писал сайт kp.ru, в начале марта небольшой самолет Piper PA-25 врезался в жилую многоэтажку в городе Форт-Лодердейл. А в феврале одномоторный Piper Saratoga упал в Атлантический океан примерно в 40 километрах от города Палм-Бич.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия разрабатывает новые авиационные двигатели на замену зарубежным
Власти Венесуэлы назвали причину масштабного отключения электроэнергии
Нью-йоркский небоскреб Chrysler Building продадут намного дешевле его стоимости
Трамп собирается увеличить бюджет Пентагона
В Стамбуле полицейские применили слезоточивый газ против участниц марша «Ночь феминисток»
Трамп 19 марта примет в Белом доме нового президента Бразилии
США заявили о непричастности к блэкауту в Венесуэле
Пожар в районе Нового Арбата в Москве потушен
Из-за отключения электричества в одной из больниц Венесуэлы умерли 15 детей
Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТО
8 марта в Испании прошла забастовка феминисток
Пентагон вновь пригрозил Турции санкциями за покупку С-400
Министр ВВС США объявила об уходе с поста
Гуаидо заявил, что в отключении электричества виноваты власти Венесуэлы
Премьер Италии: «Мы работаем над отменой санкций против России»
Спецпредставитель США по Венесуэле не сомневается в уходе Мадуро