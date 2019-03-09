Во Флориде разбился небольшой самолет, погибли пять человек
В американском штате Флорида 8 марта потерпел крушение легкий двухмоторный самолет Piper PA-23-250, в результате погибли все, кто был на борту – пять человек.
По невыясненным пока причинам воздушное судно, вылетевшее в пятницу днем из международного аэропорта Тампа, упало в озеро в округе Палм-Бич. Об этом сообщает местное издание The Miami Herald со ссылкой на офис окружного шерифа.
Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование авиакатастрофы.
Стоит отметить, что подобные происшествия в Соединенных Штатах и во Флориде в частности – не редкость. Например, как писал сайт kp.ru, в начале марта небольшой самолет Piper PA-25 врезался в жилую многоэтажку в городе Форт-Лодердейл. А в феврале одномоторный Piper Saratoga упал в Атлантический океан примерно в 40 километрах от города Палм-Бич.
ИСТОЧНИК KP.RU