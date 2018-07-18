Во Флориде разбились два небольших учебных самолета, погибли трое

СЕГОДНЯ 08:22 2018-07-18T08:24:02+03:00

Два легкомоторных самолета столкнулись в небе над Майами Фото: REUTERS

Piper РА-34 и Cessna 172 столкнулись в небе недалеко от аэропорта Майами [видео]

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Во Флориде разыскивают предполагаемую четвертую жертву крушения двух легкомоторных самолетов из летной школы в Майами. Учебные Piper РА-34 и Cessna 172 во вторник днем столкнулись в небе и упали в округе Майами-Дейд.

Тела трех погибших, младшему из которых 19 лет, старшему – 72 года, уже нашли. Однако полиция считает, что жертв должно быть не менее четырех, ведь в учебных самолетах обычно находится двое — инструктор и ученик. С наступлением темноты во вторник поиски прервали, а на рассвете в среду продолжили, сообщает местное издание The Miami Herald.

Во Флориде разбились два учебных самолета.Погибли три человека

Мэр округа Карлос Хименез рассказал, что оба воздушных судна принадлежали летной школе Dean International «с длинной историей инцидентов». Авиашкола базируется в международном аэропорту Майами, примерно в 15 километрах от которого и рухнули самолеты. Причины аварии выясняются, ведется следствие.

Ранее сайт kp.ru писал, что в июне на Аляске в небе тоже столкнулись два небольших самолета.