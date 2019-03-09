2019-03-09T12:36:54+03:00
Общество

Жительница Японии Канэ Танака официально стала старейшим человеком планеты

Японке исполнилось 116 лет [видео]
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
116-летняя японка признана самой старой на планете. Kyodo News/Associated Press/East News116-летняя японка признана самой старой на планете. Kyodo News/Associated Press/East News
Изменить размер текста:

Эксперты Книги рекордов Гиннесса признали жительницу Японии Канэ Танака самым старым человеком в мире. Она родилась 2 января 1903 года и сейчас ей 116 лет.

Канэ Танака родилась в многодетной семье. Она была седьмой из восьми детей. В 1922 году японка вышла замуж, у нее четверо своих детей и один приемный.

В настоящее время она живет в префектуре Фукуока на юго-западе Японии. Своим хобби считает изучение математики, от которой в восторге, передает издание Associated Press.

Жительнице Японии официально присвоен статус старейшего человека.

В апреле минувшего года, как писал сайт kp.ru, в возрасте 117 лет умерла Наби Тадзи, которая официально считалась самой старой жительницей планеты. Своим секретом долголетия она отмечатала хороший сон и танцы. До нее рейтинг возглавляла Вайолет Браун с Ямайки, которая ушла из жизни в возрасте 117 лет 6 месяцев и 5 дней.

Жительнице Японии официально присвоен статус старейшего человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия и Сирия вновь призвали США вывести войска и ликвидировать «Рукбан»
В Москве в драке на 8 марта пострадали четверо мужчин
Европарламент: сроки Brexit могут быть перенесены
В Сирию за сутки вернулось около тысячи беженцев
СК просит арсетовать бывшего замдиректора Росгеологии Руслана Горринга
СМИ сообщили о подготовке КНДР нового запуска ракеты
Минтруд рассказал, представителям каких профессий проще всего трудоустроиться
В ДНР сообщили об убийстве украинскими военными своего командира
США и КНР работают над отменой повышенных пошлин
В Праге пациент одной из больниц открыл стрельбу в палате
Илон Маск ответил на поздравление Рогозина с успешным испытанием корабля Crew Dragon
Депутат Рады заявил о поражении в борьбе с коррупцией на Украине
В США школьник умер после ссоры из-за шоколадного десерта
В результате ДТП в Подмосковье погибли два человека
Умер американский актер Ян-Майкл Винсент
В США арестовали одного из десяти самых разыскиваемых убийц страны
Бывший министр экономики Украины заявил о подготовке Петром Порошенко побега из страны
Тайна сокровищ Третьего рейха раскрыта: в Германии рассказали, где нацисты спрятали ценности
Джо Байден собирается участвовать в выборах президента США