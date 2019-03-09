Жительница Японии Канэ Танака официально стала старейшим человеком планеты

СЕГОДНЯ 12:30 2019-03-09T12:36:54+03:00

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Эксперты Книги рекордов Гиннесса признали жительницу Японии Канэ Танака самым старым человеком в мире. Она родилась 2 января 1903 года и сейчас ей 116 лет.

Канэ Танака родилась в многодетной семье. Она была седьмой из восьми детей. В 1922 году японка вышла замуж, у нее четверо своих детей и один приемный.

В настоящее время она живет в префектуре Фукуока на юго-западе Японии. Своим хобби считает изучение математики, от которой в восторге, передает издание Associated Press.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696130" frameborder="0"></iframe> Жительнице Японии официально присвоен статус старейшего человека.

В апреле минувшего года, как писал сайт kp.ru, в возрасте 117 лет умерла Наби Тадзи, которая официально считалась самой старой жительницей планеты. Своим секретом долголетия она отмечатала хороший сон и танцы. До нее рейтинг возглавляла Вайолет Браун с Ямайки, которая ушла из жизни в возрасте 117 лет 6 месяцев и 5 дней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696130" frameborder="0"></iframe> Жительнице Японии официально присвоен статус старейшего человека.

ИСТОЧНИК KP.RU