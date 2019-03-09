2019-03-09T12:44:30+03:00
Происшествия

В Москве в драке на 8 марта пострадали четверо мужчин

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего на Белореченской улице
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments1
Драка на Белореченской прошла с применением "аргументов" в виде ножей и травматического оружия.Драка на Белореченской прошла с применением "аргументов" в виде ножей и травматического оружия.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В столице 8 марта произошла драка, вероятно, с применением оружия. Об этом "Комсомольской правде" сообщили в полиции.

- Драка произошла около 21.00 на Белореченской улице, ориентировочно возле дома 6. С места происшествия госпитализировали одного пострадавшего. Это мужчина 1968 года рождения. У него было ранение в живот. Позже сотрудники полиции выяснили, что с аналогичными травмами в больницы города обратились еще три человека, - рассказали в ГУ МВД по Москве.

Вероятно, что все они участвовали в одной драке. Мужчины могли применять ножи и травматическое оружие. Полицейские выясняют причины конфликта и число его участников. По факту ранения мужчин начата доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия и Сирия вновь призвали США вывести войска и ликвидировать «Рукбан»
Европарламент: сроки Brexit могут быть перенесены
В Сирию за сутки вернулось около тысячи беженцев
СК просит арсетовать бывшего замдиректора Росгеологии Руслана Горринга
Жительница Японии Канэ Танака официально стала старейшим человеком планеты
СМИ сообщили о подготовке КНДР нового запуска ракеты
Минтруд рассказал, представителям каких профессий проще всего трудоустроиться
В ДНР сообщили об убийстве украинскими военными своего командира
США и КНР работают над отменой повышенных пошлин
В Праге пациент одной из больниц открыл стрельбу в палате
Илон Маск ответил на поздравление Рогозина с успешным испытанием корабля Crew Dragon
Депутат Рады заявил о поражении в борьбе с коррупцией на Украине
В США школьник умер после ссоры из-за шоколадного десерта
В результате ДТП в Подмосковье погибли два человека
Умер американский актер Ян-Майкл Винсент
В США арестовали одного из десяти самых разыскиваемых убийц страны
Бывший министр экономики Украины заявил о подготовке Петром Порошенко побега из страны
Тайна сокровищ Третьего рейха раскрыта: в Германии рассказали, где нацисты спрятали ценности
Джо Байден собирается участвовать в выборах президента США