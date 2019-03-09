В Москве в драке на 8 марта пострадали четверо мужчин

СЕГОДНЯ 12:43 2019-03-09T12:44:30+03:00

Драка на Белореченской прошла с применением "аргументов" в виде ножей и травматического оружия. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В столице 8 марта произошла драка, вероятно, с применением оружия. Об этом "Комсомольской правде" сообщили в полиции.

- Драка произошла около 21.00 на Белореченской улице, ориентировочно возле дома 6. С места происшествия госпитализировали одного пострадавшего. Это мужчина 1968 года рождения. У него было ранение в живот. Позже сотрудники полиции выяснили, что с аналогичными травмами в больницы города обратились еще три человека, - рассказали в ГУ МВД по Москве.

Вероятно, что все они участвовали в одной драке. Мужчины могли применять ножи и травматическое оружие. Полицейские выясняют причины конфликта и число его участников. По факту ранения мужчин начата доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU