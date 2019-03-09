2019-03-09T17:33:02+03:00
Политика

Экс-глава МИД ФРГ считает, что Меркель уйдет с поста канцлера раньше срока

По мнению Зигмара Габриэля, сейчас немцы испытывают неуверенность и нуждаются в политике, который уверенно поведет их в лучшее будущее
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Канцлер Германии Ангела МеркельКанцлер Германии Ангела МеркельФото: REUTERS
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Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что канцлер страны Ангела Меркель не сможет полностью доработать свой четвертый срок на этом посту и досрочно передаст полномочия приемнику.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее сама председатель правительства ФРГ говорила об отсутствии желания выдвигать свою кандидатуру на руководящую должность в пятый раз, однако этот срок она собиралась доработать до конца, а именно до 2021 года. При этом Меркель оставила пост главы Христианско-демократического союза. Новым руководителем была назначена Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Считается, что именно она вскоре может занять и пост канцлера.

"Лично я не думаю, что Ангела Меркель настолько глупа, чтобы таскать с собой Аннегрет Крамп-Карренбауэр, словно собачку, два с половиной года", - считает Габриэль.

По его мнению, у действующего главы правительства много преимуществ, но сейчас Германия переживает переходный период, а потому немцы испытывают неуверенность. Экс-глава МИД уверен, что гражданам необходим новый лидер, который бы уверенно повел их в лучшее будущее.

Что же касается политики Меркель, то ее Габриэль считает весьма неуспешной. Так, канцлер не отвечает на инициативы Франции должным образом, вынуждая соседнюю страну буквально "сидеть с протянутой рукой", передает газета Augsburger Allgemeine.

Меркель по-русски спросила у Путина про сибирское пальто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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