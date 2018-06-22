2018-06-22T18:04:53+03:00
Политика

Отставки Меркель хочет почти половина немцев

Примерно столько же граждан Германии не видят необходимости в смене канцлера
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Канцлер ФРГ Ангела МеркельКанцлер ФРГ Ангела МеркельФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Почти каждый второй немец выступает за отставку действующего канцлера Германии Ангелы Меркель. Такие результаты показал опрос института общественного мнения Yougov.

Согласно его данным, 43% граждан ФРГ уверены, что Меркель стоит покинуть свой пост, еще 42% респондентов придерживаются противоположной позиции и позитивно оценивают работу политика. При этом 15% опрошенных не смогли высказать однозначное мнение по данному вопросу.

Примечательно, что наиболее положительные оценки деятельности канцлера были озвучены сторонниками партии "зеленых" (50%), а негативные - гражданами, которые придерживаются ультраправых взглядов партии "Альтернатива для Германии".

Что касается блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, лидером которого является Меркель, то его сторонники в основном (63%) поддерживают действующую политику. Между тем, есть и те, кто хотел бы, чтобы канцлер оставила свой пост - таких 27%, передает Spiegel.

Ранее член Совета Федерации РФ Алексей Пушков высказал мнение о том, что новый срок Меркель на должности председателя правительства может оказаться сложнее предыдущего, поскольку за последние годы накопился ряд значительных трудностей, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Страны ОПЕК решили увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Россия может повысить пошлины на ввоз автомобилей из США
Путин и Мун Чжэ Ин приняли совместное заявление по итогам переговоров
США продлили санкционный режим в отношении КНДР
Умер Наум Коржавин - русский поэт, прозаик и драматург
В Москве задержаны шестеро мужчин, устроившие драку около отдела ФСБ
Беларусь ввела запрет на ввоз птицы из трех областей России
Корпорация Airbus может уйти из Великобритании по итогам Brexit
В Японии началось извержение вулкана, кратер которого был убежищем злодея из фильма про Джеймса Бонда
Кудрин вошел в состав Совета по противодействию коррупции
Трамп пригрозил ЕС увеличить на 20% пошлины на ввоз европейских автомобилей
Россельхознадзор снял запрет на ввоз в Россию молока из Беларуси
Борец с "рашизмом" напал на Бориса Гребенщикова во время концерта в Киеве‍
В России повысят акцизы на алкоголь и табачные изделия
В Лондоне арестован мужчина, грозившийся взорвать вокзал Чаринг-Кросс
Пуск новых станций желтой ветки метро улучшит транспортную ситуацию на западе Москвы
В Китае мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса: пострадали восемь человек
Экс-премьеру Франции Фийону предъявлены обвинения в хищении госсредств
YouTube намерен ввести платную подписку на каналы популярных видеоблогеров
В Сирии неизвестные обстреляли военных советников коалиции США
Принц Чарльз с супругой посетили Солсбери
Во Франкфурте-на-Майне откроют памятник советским жертвам фашистского плена
Путин назвал Южную Корею наиболее приоритетным азиатским партнером
Bloomberg нанес на карту Украину и Россию с "ничьим" Крымом
Оскорбивший россиянку аргентинский болельщик принес свои извинения