Отставки Меркель хочет почти половина немцев

СЕГОДНЯ 18:04 2018-06-22T18:04:53+03:00

Примерно столько же граждан Германии не видят необходимости в смене канцлера

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Почти каждый второй немец выступает за отставку действующего канцлера Германии Ангелы Меркель. Такие результаты показал опрос института общественного мнения Yougov.

Согласно его данным, 43% граждан ФРГ уверены, что Меркель стоит покинуть свой пост, еще 42% респондентов придерживаются противоположной позиции и позитивно оценивают работу политика. При этом 15% опрошенных не смогли высказать однозначное мнение по данному вопросу.

Примечательно, что наиболее положительные оценки деятельности канцлера были озвучены сторонниками партии "зеленых" (50%), а негативные - гражданами, которые придерживаются ультраправых взглядов партии "Альтернатива для Германии".

Что касается блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, лидером которого является Меркель, то его сторонники в основном (63%) поддерживают действующую политику. Между тем, есть и те, кто хотел бы, чтобы канцлер оставила свой пост - таких 27%, передает Spiegel.

Ранее член Совета Федерации РФ Алексей Пушков высказал мнение о том, что новый срок Меркель на должности председателя правительства может оказаться сложнее предыдущего, поскольку за последние годы накопился ряд значительных трудностей, передает сайт kp.ru.