Польский военный считает, что РФ использует Калининград в качестве пугала

СЕГОДНЯ 18:15 2019-03-09T18:15:48+03:00

По мнению полковника Марека Вжосека, данный регион стал не только военной базой, но еще и "глазами и ушами" нашей страны

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Россия использует Калининградскую область в качестве военного пугала - именно поэтому в данном регионе размещено столько современного вооружения, считает польский полковник запаса Марек Вжосек.

Согласно его данным, в последнее время Москва начала наращивать мощь на западных границах государства. Так, только в начале этой недели оборону Калининграда якобы усилили зенитным ракетным комплексом С-400 "Триумф", а ранее в регион были переброшены истребители Су-27.

"Калининградская область <…> представляет собой такой рубеж обороны с оборудованием последнего поколения. <…> Россияне используют его в качестве пугала", — сказал польский военнослужащий в эфире Polskie Radio.

Вжосек считает, что теперь данный регион является не просто военной базой, но и "глазами и ушами" нашей страны, с помощью которых Москва защищает свои границы от сил НАТО и заодно наблюдает за происходящим вне территории государства.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Россию уже неоднократно обвиняли в милитаризации Калининграда. Так, например, австралийские СМИ называли данный город "ножом у горла НАТО в Балтийском море".

ИСТОЧНИК KP.RU