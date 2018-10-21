"Нож у горла НАТО": Австралийский журналист заявил о "милитаризации" Калининграда

21 Окт. 14:17 2018-10-21T14:17:52+03:00

По мнению Джейми Сейдела, этот российский город является настоящим "аванпостом, нацеленным на сердце Европы"

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Австралийский журналист Джейми Сейдел обвинил Россию в "милитаризации" Калининграда и назвал этот город "ножом у горла НАТО в Балтийском море". По мнению сотрудника новостного портала News.com.au, в последние годы бывший Кёнигсберг стал настоящей "головной болью" для североатлантического альянса.

"Новые бункеры. Новые ракеты. Модернизированные авиабазы. Расширенные запасы оружия. Москва затевает что-то в Калининграде — своем милитаризированном аванпосте, нацеленном в сердце Европы", — пишет обозреватель.

В своих рассуждениях журналист ссылается на материал телеканала CNN, который ранее продемонстрировал спутниковые снимки частной израильской компании ImageSat International. На этих фотографиях запечатлены ремонтные работы на неких российских военных объектах. При этом в публикации ничем не подтверждаются предположения о якобы "модернизации бункеров".

Между тем, напомним, что ранее с похожей позицией выступил и сотрудник издания National Interest. Он назвал "вооруженный до зубов" Калининград "худшим кошмаром" НАТО и отметил выгодное географическое расположение данного российского города, передает сайт kp.ru.