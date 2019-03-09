2019-03-09T18:38:16+03:00
Общество

В РПЦ призвали не увлекаться СМС-извещениями в Прощеное воскресенье

Митрополит Иларион подчеркнул, что лучше просить прощение через совершение добрых дел
Марина ВЕНЦОВА
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Митрополит Иларион призвал в Прощеное воскресенье совершать добрые дела. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАССМитрополит Иларион призвал в Прощеное воскресенье совершать добрые дела. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС
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Глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион призвал не сводить просьбы о раскаянии в Прощеное воскресенье к веерной отправке СМС-сообщений. По его словам, покаяние представляет собой не просто раскаяние человека в каких-то грехах. Оно направлено на то, чтобы человек исправил свое поведение.

При этом Иларион отметил, что гораздо сложнее действительно простить обидчика или попросить прощения у человека, который реально обидел. Это может представлять целый нравственный подвиг, сказал он в эфире телеканала "Россия 24"

Митрополит также порекомендовал заглаживать любую обиду «какими-то добрыми делами, добрыми поступками, добрым отношением к человеку".

Прощеное Воскресенье приходит каждый год в последний день Масленицы, накануне первого дня Великого поста. Именно в это день принято просить прощение и прощать своих обидчиков. Это, по словам священников, помогает людям очиститься перед испытанием духа. Ранее сайт kp.ru писал, что в этом году Прощеное воскресенье выпадает на 10 марта и рассказывал о том, как правильно просить прощение и почему стоит в этот день простить друг друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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