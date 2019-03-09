Лидер партии «Альтернатива для Германии» раскрыл причины попыток помешать строительству «Северного потока-2»
В беседе с kp.ru старший сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), депутат Бундестага Александр Гауланд раскрыл подоплёку усилий отдельных игроков по обе стороны Атлантики помешать строительству газопровода «Северный поток-2» (СП-2):
— У таких попыток две причины. Америка хочет продавать Старому Свету собственный газ, а ряд восточноевропейских стран (Украина, Польша) не желают лишаться транзита через газотранспортные системы на своей территории. Но для Германии «СП-2» крайне интересен и несёт значительную экономическую выгоду. Наша партия [АдГ] этот проект поддерживает, — сказал нам Гауланд.
Александр Гауланд: Ситуация в Донбассе — это внутреннее дело России и Украины.
Напомним, строящийся «Северный поток-2» должен поставлять «голубое топливо» напрямую из России в ФРГ по дну Балтийского моря. Завершение этого грандиозного проекта ожидается к концу нынешнего года.
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ИСТОЧНИК KP.RU