2019-03-10T06:49:27+03:00
Общество

Россияне требуют запретить съемки фильма «Брат-3»

В Интернете появилось несколько петиций с таким воззванием
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Стас Барецкий решил снять «Брат-3»Стас Барецкий решил снять «Брат-3»Фото: Александр ГЛУЗ
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Россияне требуют запретить съемки фильма «Брат-3», на портале Change.org уже появились несколько петиций с таким воззванием к министерству культуры и Фонду Кино. Дело в том, что поклонники первых двух частей считают, что съемки новой картины оскорбляют память Сергея Бодрова-младшего и режиссера Алексея Балабанова.

«Многие выступают против того, чтобы этот фильм был снят, так как в нем собираются задействовать лиц с уголовным прошлым и актеров, не имеющих отношения к фильмам «Брат» и «Брат-2», - поясняет автор одной из петиций.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в феврале шоумен Стас Барецкий объявил, что собирается снять «продолжение» культовых фильмов «Брат» и «Брат-2», а в съемках примут участие Никита Джигурда, Сергей Шнуров, Виктор Сухоруков и балерина Анастасия Волочкова. Кроме того, одну из главных ролей может исполнить «синтоловый качок» Кирилл Терешин.

Лучшие цитаты из фильмов «Брат» и «Брат-2».Сегодня исполняется ровно 15 лет с того дня, как в Кармадонском ущелье вместе со съёмочной группой исчез любимый актёр и режиссёр Сергей Бодров-младший. В этот день мы решили вспомнить самые яркие цитаты из его лучших фильмов - «Брат» и «Брат-2»

ИСТОЧНИК KP.RU

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