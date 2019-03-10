2019-03-10T09:50:17+03:00
Наука

В США перенести запуск секретного военного спутника

Как стало известно, старт отложили для «выявления неполадок и устранения некоторых нештатных показателей»
Дарья ИВАШКИНА
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Предыдущий спутник военной связи WGS-9 был запущен в марте 2017 годаПредыдущий спутник военной связи WGS-9 был запущен в марте 2017 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 10 марта, стало известно, что в США отложили запуск ракеты-носителя Delta IV с американским военным спутником системы Wideband Global SATCOM (WGS-10), который изначально был намечен на 13 марта. Как выяснилось, теперь планируется вывести секретный спутник американских ВВС на орбиту 15 марта.

«Запуск намечен на пятницу - 15 марта 2019 года - на 18:56 по времени Восточного побережья США (01:56 мск 16 марта)», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании United Launch Alliance (ULA), которая занимается большей частью ракетных запусков в США.

Также там отмечается, что старт отложен с целью «выявления неполадок и устранения некоторых нештатных показателей». При этом в ULA заверили, что состояние ракеты-носителя и аппарата стабильное, и все бортовые системы работают штатно.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, предыдущий спутник военной связи WGS-9 был запущен с космодрома, расположенного на мысе Канаверал в американском штате Флорида, в марте 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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