2019-03-10T10:29:30+03:00
Происшествия

Водители грузовых такси устроили массовую драку в торговом центре «Тройка»

Троих мужчин задержали полицейские
Игорь ПАВЛОВ
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Во время потасовки один из дерущихся достал оружие и открыл пальбу.Во время потасовки один из дерущихся достал оружие и открыл пальбу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Конфликт разгорелся в торгово-досуговом комплексе «Тройка» на улице Верхней Красносельской в центре Москвы. В Международный женский день в его стенах встретились пять водителей и начали выяснять отношения.

Как сообщили «КП» в столичном главке полиции, ссора возникла на бытовой почве. По словам свидетелей, сначала мужчины просто спорили. Потом начали размахивать кулаками. И во время потасовки один из них достал оружие и открыл пальбу. По некоторым данным, у него был газовый пистолет.

- Прибывшие на место сотрудники задержали трех человек, - добавили в МВД. - Их доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Ведется проверка.

В ходе конфликта пострадал один человек. Однако от медицинской помощи он отказался.

Можно добавить, что на следующий день - 9 марта - массовая драка произошла и на улице Белореченской. И тоже со стрельбой. В больницу отвезли четырех мужчин - одного с огнестрельным ранением и трех с ножевыми. Уголовное дело возбудили по статье 111 - «причинение тяжкого вреда здоровья по предварительному сговору группе лиц». Трех участников конфликта задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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