Названы самые богатые актеры России

СЕГОДНЯ 10:48 2019-03-10T10:48:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксперты в сфере киноиндустрии сравнили доходы российских актеров и выяснили, кто из них богаче остальных.

Так, рейтинг самых состоятельных артистов возглавил Дмитрий Нагиев. По данным специалистов, его состояние превышает 3,2 миллиона долларов. Второе место досталось Федору Бондарчуку, активы которого оцениваются в 1,3 миллиона долларов.

А вот третью строчку разделили Светлана Ходченкова и Владимир Машков: они заработали по одному миллиону долларов. Следом же расположился Данила Козловский со своими 900 тысячами долларов, сообщает ФАН.

Таким образом, топ-5 самых богатых российских актеров выглядит следующим образом:

1. Дмитрий Нагиев - 3,2 миллиона долларов

2. Федор Бондарчук - 1,3 миллиона долларов

3. Светлана Ходченкова - один миллион долларов

4. Владимир Машков - один миллион долларов

5. Данила Козловский - 900 тысяч долларов

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в марте журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг самых богатых людей планеты. Как отмечалось, возглавил его основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос. При этом в список вошли восемь россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU