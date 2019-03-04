Джефф Безос вновь возглавил список богатейших людей планеты

СЕГОДНЯ 21:12 2019-03-04T21:12:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Журнал Forbes составил новый рейтинг богатейших людей мира, который, как ожидается, будет опубликован в ближайший вторник, 5 марта. Однако уже известно, что его снова возглавил основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос: как отмечается, бизнесмен сохранил лидирующую позицию в списке.

По данным издания, в настоящее время состояние Безоса составляет 131 миллиард долларов. Таким образом, за год предприниматель заработал 19 миллиардов.

Между тем, по мнению составителей рейтинга, главная интрига теперь заключается в том, удержится ли Безос на первом месте в следующем году. Дело в том, что 9 января основатель Amazon и его жена Маккензи объявили о разводе, и в ближайшем будущем их ждет бракоразводный процесс. В связи с этим не исключено, что супругам придется поделить все совместно нажитое имущество поровну.

ИСТОЧНИК KP.RU