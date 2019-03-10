В Мексике военные ликвидировали шестерых членов наркокартеля

СЕГОДНЯ 12:16 2019-03-10T12:16:34+03:00

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В районе мексиканского города Нуэво-Ларедо, расположенного в штате Тамаулипас неподалеку от границы с США, военные ликвидировали шестерых бандитов из местного наркокартеля. По данным местной полиции, силовики изъяли у членов преступной организации как минимум 10 автомобилей.

Как сообщает издание Heraldo de Mexico, по итогам столкновения военные захватили большое количество вооружения и боеприпасов. В частности, силовикам достались два пулемета 50-го калибра (12,7 мм) и бронежилеты.

В Мексике на трассе Монтеррей-Нуэво-Ларедо произошла перестрелка между военными и членами наркокартеля.

В материале издания отмечается, что за сегодняшний день в регионе произошло два крупных столкновения. Одно из них состоялось на шоссе Нуэво-Ларедо - Монтеррей, где военные ликвидировали пятерых членов наркокартеля, напавших на них, и захватили две машины. Момент столкновения был заснят пассажирами проезжавших по дороге в тот момент машин, которые попытались укрыться от выстрелов.

Другая перестрелка произошла неподалеку от городской черты Нуэво-Ларедо: в результате этого столкновения силовики уничтожили одного бандита, а также захватили несколько автомобилей с оружием и боеприпасами. Heraldo de Mexico также сообщает, что трупы убитых бандитов не были опознаны.

ИСТОЧНИК KP.RU