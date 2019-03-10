2019-03-10T12:45:36+03:00
Происшествия

Почти 150 тысяч человек остались без электричества в Польше из-за сильного ветра

Также в результате непогоды пострадал один человек
Марина ВЕНЦОВА
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Ураганный ветер в Польше оставил без электричества почти 150 тысяч человекУраганный ветер в Польше оставил без электричества почти 150 тысяч человекФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сильный ветер, который обрушился на Польшу в минувшие сутки, привел к обрыву линии электропередачи, в связи с чем без света остались около 150 тысяч поляков.

Правительственный центр безопасности республики передает, что в результате стихии пострадала женщина в местности Отвоцк. На нее упало дерево, после чего с ранениями она была доставлена в больницу. Кроме того, ураганный ветер также сорвал крыши с 15 жилых домов и четырех хозяйственный построек.

За последние часы спасательные службы и пожарные Польши были вынуждены выехать на несколько сотен экстренных вызовов, связанных с поваленными деревьями. После удара молнии в Опольском воеводстве произошел пожар.

Польские метеорологи предупредили, что сильный ветер может сохраняться 10 марта еще во всех регионах страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, сильный ливень и ураганный ветер стали причиной многокилометровых пробок в Краснодаре. Кроме того, в результате порывов ветра была повалена остановка общественного транспорта. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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