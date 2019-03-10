2019-03-10T21:02:11+03:00
Спорт

Итог матча Спартак - Динамо: спартаковцы победили 1:0 благодаря голу Георгия Джикии

Капитан "красно-белых" поразил ворота соперников со штрафного удара в главной игре 19 тура чемпионата России по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Динамо" сыграло против "Спартака"."Динамо" сыграло против "Спартака".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 10 марта, в подмосковных Химках прошел главный матч 19 тура чемпионата России по футболу. "Динамо" принимало на своем поле столичный "Спартак". Изначально эта игра должна была пройти на арене в Петровском парке, но из-за неготовности газона встречу перенесли в Подмосковье на привычный для динамовцев стадион последних лет.

Счет в этой игре на 16-й минуте был открыт спартаковцами. Георгий Джикия после розыгрыша штрафного элегантным обводящим ударом послал мяч мимо стенки в нижний угол ворот, которые защищал Антон Шунин. Счет стал 1-0 уже в начале поединка и казалось, что это только начало большого шоу и с голами.

Но в итоге мяч капитана "Спартака" Георгия Джикии оказался единственным в этой игре. "Красно-белые" во второй раз в сезоне победили "Динамо". Ранее в августе 2018 года на поле "Открытие Арены" они победили "бело-голубых" со счетом 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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