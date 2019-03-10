Итог матча Спартак - Динамо: спартаковцы победили 1:0 благодаря голу Георгия Джикии

СЕГОДНЯ 20:57 2019-03-10T21:02:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 10 марта, в подмосковных Химках прошел главный матч 19 тура чемпионата России по футболу. "Динамо" принимало на своем поле столичный "Спартак". Изначально эта игра должна была пройти на арене в Петровском парке, но из-за неготовности газона встречу перенесли в Подмосковье на привычный для динамовцев стадион последних лет.

Счет в этой игре на 16-й минуте был открыт спартаковцами. Георгий Джикия после розыгрыша штрафного элегантным обводящим ударом послал мяч мимо стенки в нижний угол ворот, которые защищал Антон Шунин. Счет стал 1-0 уже в начале поединка и казалось, что это только начало большого шоу и с голами.

Но в итоге мяч капитана "Спартака" Георгия Джикии оказался единственным в этой игре. "Красно-белые" во второй раз в сезоне победили "Динамо". Ранее в августе 2018 года на поле "Открытие Арены" они победили "бело-голубых" со счетом 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU