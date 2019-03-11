Суд оправдал одну из подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына

СЕГОДНЯ 11:45 2019-03-11T11:54:51+03:00

В 2017 году родственник северо-корейского главы скончался после того, как неизвестный брызнул ему в лицо отравляющей жидкостью

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Суд Малайзии снял обвинения с гражданки Индонезии Сити Айсиа, одной из подозреваемых в убийстве старшего брата северо-корейского лидера Ким Чен Ына, Ким Чен Нама.

Посол Индонезии в Малайзии Русди Кирана отметил, что женщина "будет отправлена на родину в самое ближайшее время, возможно даже сегодня". Дипломат также "поблагодарил малайзийские власти за содействие в расследовании".

Ким Чен Нам скончался 13 февраля 2017 года по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. Он жаловался на сильное головокружение, рассказав, что некто брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью, после чего скрылся. Позже власти Малайзии отметили, что смерть брата Ким Чен Ына наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX.

Кроме Сити Айсиа на скамье подсудимых остается гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг. До сегодняшнего заседания суда прокуроры настаивали на том, что молодые женщины знали о подготовке преступления, поэтому просили для них смертную казнь. Адвокаты настаивают на том, что девушки не знали о планах отравления, а участвовали лишь в розыгрыше, снимаемом на скрытую камеру, за что получили вознаграждение в размере около $100, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp,ru писал о том, что незадолго до гибели Ким Чен Нам просил брата, лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о пощаде, но теперь мертвы даже его убийцы.По мнению экспертов, если к трагедии причастны спецслужбы КНДР, то об этом может заявить сам Пхеньян.

ИСТОЧНИК KP.RU