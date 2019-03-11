Бен Аффлек готов вернуться в киновселенную DC в качестве режиссера

СЕГОДНЯ 12:32 2019-03-11T12:32:32+03:00

Актер уже планировал выпустить сольный фильм про Бэтмена, но отказался от проекта

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Голливудский актер Бен Аффлек готов и дальше сотрудничать с киновселенной DC, несмотря на то, что он не появится в новом фильме про Бэтмена ни как актер, ни как режиссер и сценарист. По словам Аффлека, он хотел бы снять для DC какой-нибудь другой фильм. Актер добавил, что так и не смог найти хорошую идею для сценария нового Темного рыцаря.

«Думаю, было бы странно, сыграй я какого-то другого персонажа. Но если DC захотят сотрудничать со мной, я готов снять для них какой-нибудь фильм — если это будет интересно и мне», — цитирует издание LADbible Бена Аффлека.

По словам актера, он так и не смог понять, каким бы он хотел видеть сольный фильм про Бэтмена. Поэтому он решил покинуть проект и отказаться от главной роли.

Премьера нового фильма про Темного рыцаря запланирована на 25 июня 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU