Исследование показало, для чего россияне чаще всего берут кредиты
Россияне чаще всего оформляют кредиты для покупки бытовой техники и оплаты образовательных услуг. В среднем сумма займа составляет 26 тысяч рублей - "Яндекс.касса" провела исследование кредитных историй своих клиентов.
Популярными целями, на осуществление которых россияне берут займ, стали покупка ювелирных украшений, медицинские услуги и ремонт автомобиля.
"Оказалось, что чаще всего люди оформляют займы, чтобы оплатить товары для дома, образовательные услуги и бытовую технику. В среднем за раз россияне берут займы на сумму около 26 тысяч рублей и на срок до шести месяцев", - цитируют исследование РИА Новости.
Самые большие кредиты пользователи крупнейшего платежного провайдера берут на отпуск - в среднем 72 тысячи рублей, электроника на втором месте - 32 тысячи рублей, на образование занимают около 32 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU