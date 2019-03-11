Исследование показало, для чего россияне чаще всего берут кредиты

СЕГОДНЯ 12:42 2019-03-11T12:42:02+03:00

чаще всего люди оформляют займы, чтобы оплатить товары для дома, образовательные услуги и бытовую технику Фото: Анастасия Осипова

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Россияне чаще всего оформляют кредиты для покупки бытовой техники и оплаты образовательных услуг. В среднем сумма займа составляет 26 тысяч рублей - "Яндекс.касса" провела исследование кредитных историй своих клиентов.

Популярными целями, на осуществление которых россияне берут займ, стали покупка ювелирных украшений, медицинские услуги и ремонт автомобиля.

"Оказалось, что чаще всего люди оформляют займы, чтобы оплатить товары для дома, образовательные услуги и бытовую технику. В среднем за раз россияне берут займы на сумму около 26 тысяч рублей и на срок до шести месяцев", - цитируют исследование РИА Новости.

Самые большие кредиты пользователи крупнейшего платежного провайдера берут на отпуск - в среднем 72 тысячи рублей, электроника на втором месте - 32 тысячи рублей, на образование занимают около 32 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU