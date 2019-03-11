NASA опубликовало снимок двух сталкивающихся галактик

СЕГОДНЯ 12:42 2019-03-11T12:42:20+03:00

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NASA поделилось уникальным снимком, на котором напечатлена «космическая авария». Две сталкивающиеся галактики попали в объектив телескопа «Хаббл».Это достаточно редкое природное явление и чтобы его отследить нужны многие месяцы наблюдений и определенная доля везения.

На снимке изображена NGC 6052 — группа из двух взаимодействующих галактик PGC 57039 и PGC 200329 в созвездии Геркулес. Галактики находятся на расстоянии около 230 миллионов световых лет. В 1784 году астроном Уильям Гершель причислил их к классу галактик неправильной формы. И только теперь удалось внести ясность: NGC 6052 состоит из двух галактик, которые находятся в процессе столкновения.

Спустя несколько лет они объединятся в единую галактику. ФОТО: https://twitter.com/NASA/status/1104426234430263296

Потребуются еще годы наблюдений, чтобы увидеть, как галактики полностью объединятся, пишет Ридус.

ИСТОЧНИК KP.RU