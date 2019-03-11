Названы самые дефицитные профессии на российском рынке труда

СЕГОДНЯ 22:37 2019-03-11T22:37:26+03:00

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Специалисты сварочного производства и слесари-электрики стали представителями самых редких, но востребованных профессий в России.

"На одно резюме сварщика приходится 16 вакансий, которые можно найти на сайтах поиска работы. Если же детализировать эту профессию, то на одного специалиста высокой квалификации риходится уже 330 вакансий" - приводит цитату директора Центра статистики и науки о данных РЭУ имени Плеханова Павла Смелова "Российская газета".

По словам Смелова, вокруг "белых воротничков" подобного спроса на рынке труда давно нет, хоть экономисты, юристы являются представителями востребованных профессий, но и соискателей с подобным образованием достаточно.

Эксперт также высказался за создание системы распределения выпускников, которые учились за счет бюджета, так как "42 процента работающих россиян трудятся не по специальности".

ИСТОЧНИК KP.RU