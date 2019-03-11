Стали известны дата и время весенней презентации Аpple 2019 года

11 Март 23:39 2019-03-11T23:55:57+03:00

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Весенняя презентация новых продуктов Apple состоится 25 марта в 10:00 часов по местному времени (20:00 мск) в театре Стива Джобса (Steve Jobs Theatre) в Купертино (Калифорния). Об этом говорится в объявлении на официальном сайте корпорации.

Пока неизвестно, какие именно продукты будут продемонстрированы в ходе показа. Эксперты исходят из списка тех новинок, о разработке которых шла речь в последнее время, и выпуск которых наиболее вероятен.

Фанаты ожидают появления второго поколения наушников AirPods, беспроводной зарядной станции AirPower, и iPod touch седьмого поколения. Также были сообщения о новостном сервисе, который будет доступен пользователям iPhone в США и некоторых других странах только по подписке, передает портал iGuides.ru.

А вот с выходом складного iPhon компания, скорее всего, торопиться не будет, несмотря на то, что конкуренты Samsung и Huawei уже запустили в производство смартфоны с гибкими экранами.

ИСТОЧНИК KP.RU