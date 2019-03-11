2019-03-11T23:55:57+03:00
Умные вещи

Стали известны дата и время весенней презентации Аpple 2019 года

Новые продукты будут представлены в штаб квартире компании
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Компания Аpple анонсировала весеннюю презентацию продуктовКомпания Аpple анонсировала весеннюю презентацию продуктовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Весенняя презентация новых продуктов Apple состоится 25 марта в 10:00 часов по местному времени (20:00 мск) в театре Стива Джобса (Steve Jobs Theatre) в Купертино (Калифорния). Об этом говорится в объявлении на официальном сайте корпорации.

Пока неизвестно, какие именно продукты будут продемонстрированы в ходе показа. Эксперты исходят из списка тех новинок, о разработке которых шла речь в последнее время, и выпуск которых наиболее вероятен.

Фанаты ожидают появления второго поколения наушников AirPods, беспроводной зарядной станции AirPower, и iPod touch седьмого поколения. Также были сообщения о новостном сервисе, который будет доступен пользователям iPhone в США и некоторых других странах только по подписке, передает портал iGuides.ru.

А вот с выходом складного iPhon компания, скорее всего, торопиться не будет, несмотря на то, что конкуренты Samsung и Huawei уже запустили в производство смартфоны с гибкими экранами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Авиакомпания Comair сняла Boeing 737 MAX с рейсов
Суд обратил в доход государства имущество соучастника полковника Захарченко
Трамп просит у Конгресса $500 млн на борьбу со "злонамеренным влиянием" РФ в Европе
В Эквадоре разбился самолет, груженый наркотиками
NASA планирует высадить астронавтов на Луну к 2028 году
Названы самые дефицитные профессии на российском рынке труда
США рассматривают вариант введения санкций против "Северного потока-2"
Украинские радикалы попытались вновь сорвать митинг Порошенко
Порошенко назвал бедность одним из врагов Украины на пути к ЕС
Президент Алжира отказался баллотироваться на пятый срок
Аль Бано счел "недопустимым" включение своего имени в "черный" список Украины
В Польше оправдали националиста, жестоко убившего 79 белорусов
Евросоюз может оштрафовать Британию в случае отсрочки Brexit
Россия и Сирия нашли нестыковки в докладе ОЗХО по "химатаке" в Думе
Трамп предложил увеличить расходы на оборону на 5%
Американские дипломаты посетят содержащегося в "Лефортово" Пола Уилана
Япония готовит многонациональную структуру противодействия кибертерроризму
США изучают возможность создания запрещенных ДРСМД ракет