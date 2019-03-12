Боец ММА Макгрегор задержан в Майами за хулиганство и ограбление

СЕГОДНЯ 06:06 2019-03-12T06:06:03+03:00

Спортсмен разбил телефон своего фаната, когда тот пытался его сфотографировать

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В понедельник, 11 марта в Майами-Бич (штат Флорида) полиция задержала ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора. Ему были предъявлены обвинения в порче чужого имущества и ограблении.

Как передает газета Miami Herald, спортсмен рискует угодить за решетку за то, что разбил телефон своего фаната. Макгрегор столкнулся с поклонником около пяти часов утра, когда выходил с территории отеля, где расположен из отеля ночной клуб LIV.

Фанат попытался сфотографировать кумира на телефон, но тот выхватил аппарат за тысячу долларов из его рук, бросил на землю, несколько раз топнул по нему ногой. В итоге боец поднял сотовый и забрал его с собой.

Инцидент попал на камеры наблюдения. Детективы целый день проводили расследование, и к вечеру обнаружили подозреваемого его в доме в Майами-Бич. Вечером Макгрегора задержали, у него нашли украденный телефон.

Адвокат ирландца назвал произошедшее "небольшой перебранкой" и пообещал полное сотрудничество своего клиента с правоохранительными органами.

ИСТОЧНИК KP.RU