Электробусы вышли на шестой по счету маршрут в Москве

СЕГОДНЯ 09:45 2019-03-12T09:45:39+03:00

Теперь они будут курсировать по маршруту № 36 - от ВДНХ до Бескудниковского переулка

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Инновационного транспорта в Москве становится больше - очередная партия электробусов вышла на маршрут № 36, который проходит от ВДНХ по улице Академика Королева, Ботанической и Станционной улицам, Дмитровскому шоссе – до Бескудниковского переулка.

- Маршрут № 36 – шестой по счету, где начали работать электробусы. Сегодня в Москве курсируют около 60 электробусов. С начала работы они перевезли свыше 2,1 миллиона пассажиров – ежедневно экологически чистыми автобусами пользуются почти 30 тысяч человек, – рассказал главный инженер ГУП "Мосгортранс" Павел Хмелев.

Теперь на маршруте № 36 не встретишь троллейбусы. Пассажиры смогут передвигаться в комфортных электробусах. В чем преимущество?Московский электробус сможет перевозить 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. В нем низкий уровень пола, есть пандус. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигацией. В электробусе можно зарядить мобильный телефон, а также воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

- Инновационный транспорт в Москву поставляют российские производители – КАМАЗ и ГАЗ. Город заключил контракты на поставку 300 электробусов и 98 зарядных станций. Поставщики обеспечивают полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет, - уточнили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

КСТАТИ

На каких московских маршрутах курсируют электробусы:

- первые электробусы начали перевозить пассажиров с сентября 2018 года на маршруте № 73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева;

- в декабре новый транспорт выпустили на маршруты № 80 от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы, № 76 от Холмогорской улицы до метро «ВДНХ», № 649 от Ясного проезда до Осташковской улицы;

- в январе 2019 года электробусы начали курсировать на маршруте № 83 от Уссурийской улицы до Преображенской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU