Англичанка заговорила с русским акцентом после перенесенного инсульта

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-12T10:47:23+03:00

Врачи не ожидали, что Роуз Гриффитс вообще сможет использовать речь, однако женщина решила удивить их еще больше

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Необычный случай произошел с одной из жительниц английского города Ливерпуль, 69-летней Роуз Гриффитс.

Еще в 2014 году женщина перенесла инсульт во время работы в магазине и после этого перестала чувствовать всю правую сторону тела. При этом она также разучилась читать, писать и даже говорить. Врачи считали, что англичанка больше не когда сможет использовать обычную речь, но Роуз решила всех их удивить.

Женщина упорно занималась на протяжении нескольких лет и старалась жить полноценной жизнью. Она училась писать левой рукой и постоянно встречалась с людьми, пережившими подобную ситуацию. В какой-то старания принесли свои плоды и Гриффитс заговорила, правда с ярко выраженным русским акцентом.

Это было довольно странно, ведь британка всю свою жизнь обитала в Ливерпуле. Но врачи объяснили, что такое действительно бывает после инсульта или черепно-мозговых травм, хоть и редко. Речь идет о так называемом синдроме иностранного акцента.

Сайт kp.ru писал о том, что похожие случае уже фиксировались другом английском графстве и Хорватии. В первом случае девочка после комы неожиданно заговорила по-немецки, а во втором - мужчина овладел валлийским языком.

Что касается Роуз, то со временем ее речь начала приобретать также восточно-европейский и немецкий акценты. Сначала женщину это очень смущало, однако со временем она перестала переживать.

"Пока я могу говорить, мне все равно, как я это делаю", - цитирует Liverpool Echo жительницу Ливерпуля.

ИСТОЧНИК KP.RU