Во льдах Гренландии найдены следы «солнечного апокалипсиса»

СЕГОДНЯ 12:42 2019-03-12T12:42:41+03:00

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При изучении льдов Гренландии ученым удалось обнаружить последствия мощной вспышки на Солнце, которая произошла примерно в 660 году до нашей эры. Об этом заявили специалисты из шведского Университета Лунда. Они добавили, что если бы это явление произошло чуть позже, оно могло бы привести к коллапсу нынешней цивилизации.

«Наше открытие показывает, что вероятность появления подобных вспышек сегодня сильно недооценивается. Все это говорит о том, что мы должны найти способ лучше предсказывать и защищаться от подобных катаклизмов», - цитирует одного из сотрудников университета Раймунда Мушелера сайт телеканала «Звезда».

Он отметил, что в ходе исследования ученые изучили химический и изотопный состав кусков гренландского льда и обнаружили в его составе остатки бериллия-10. По мнению специалистов, это последствия так называемой солнечной бомбардировки Земли космическими лучами. В свое время это привело к мощнейшей катастрофе, которая произошла во времена падения Ассирийской империи, передает «ФАН».

ИСТОЧНИК KP.RU