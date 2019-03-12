2019-03-12T19:10:19+03:00
Общество

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт: «Наша задача – решить проблемы, которые будут тормозить нацпроект «Безопасные и качественные дороги»

Бывший глава Росавтодора рассказал о ключевых моментах реализации национального проекта
Антон ЧЕЛЫШЕВНаталья АГРЕКсения БОГДАНОВА
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Роман Старовойт возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность»Роман Старовойт возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Врио губернатора Курской области Роман Старовойт возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» по подготовке Президиума Госсовета РФ по транспорту. В ее ведении - вопросы дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения. Первое заседание подгруппы состоялось на днях, 5 марта. Об его итогах Роман Старовойт рассказал в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» ее ведущим - президенту экспертного центра «Движение без опасности» Наталье Агре и Антону Челышеву.

Бывший глава Федерального дорожного агентства (Росавтодор) за шесть лет руководства ведомством накопил уникальный опыт, который он теперь успешно применяет не только в своем регионе, но и на федеральном уровне. Врио губернатора Курской области считает, что необходимо провести детальный анализ дорожной отрасли, чтобы предложить пути решения имеющихся проблем.

- Задача президиума Госсовета – решить проблемы, которые будут тормозить, которые станут препятствием при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Используя наш опыт при реализации приоритетного проекта, эти вопросы мы предполагаем вынести на рассмотрение президиума, - рассказал Роман Старовойт. - Эти вопросы можно разделить на несколько блоков: нормативное обеспечение, в том числе, законодательство. Второй блок – нам необходимо найти инструменты, чтобы нивелировать рост стоимости материалов, используемых в дорожном строительстве. Потому что, как правило, зимой стоимость падает, а в пик увеличивается иногда до двух раз. Мы ведем детальную проработку. И будем информировать общественность.

Роман Старовойт в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Роман Старовойт в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С декабря 2018 года в России реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», работа над которым ведется на всех уровнях – от федерального до регионального и муниципального.

- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который реализуется в соответствии с майским указом прошлого года, возник на основании успешного опыта, - подчеркнул Роман Старовойт. - Предыдущие два года был реализован приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», также по инициативе президента. В соответствии с решением главы государства дополнительные финансовые средства были направлены на городские агломерации с населением более 500 тысяч человек. В этот проект попали 38 агломераций.

Главные задачи нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям до 50,9%, доли автомобильных дорог городских агломераций - до 85%, а также снижение в два раза числа мест концентрации дорожно-транспортных происшествий к уровню 2017 года.

Роман Старовойт: Какие проблемы решает нацпроект «Безопасные и качественные дороги».Врио губернатора Курской области в эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда». Ведущие: Антон Челышев и Наталья Агре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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