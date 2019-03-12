Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Софии

СЕГОДНЯ 22:30 2019-03-12T22:32:01+03:00

По некоторым данным, у лайнера произошел сбой в работе одного из двигателей

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Во вторник, 12 марта, самолет Airbus A321 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Брюсселя в Стамбул, экстренно сел в аэропорту болгарской столицы Софии. Как стало известно, экипаж воздушного судна принял решение прервать полет из-за технической неполадки. По некоторым данным, у лайнера произошел сбой в работе одного из двигателей.

Между тем все закончилось благополучно: посадка прошла успешно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Причем, как сообщает болгарский телеканал bTV, во время посадки аварийного борта софийский аэропорт не принимал и не отправлял другие рейсы.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, в минувший понедельник появилась информация об экстренной посадке самолета «Уральских авиалиний», который выполнял рейс из Бахрейна в Москву. Как тогда выяснилось, экипаж судна подал сигнал бедствия после того, как в туалете была найдена записка с сообщением о бомбе.

ИСТОЧНИК KP.RU