"Роскосмос" опроверг сообщение о разработке антигравитационного двигателя

СЕГОДНЯ 01:22 2019-03-13T01:24:38+03:00

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"Роскосмос" не работает над созданием антигравитационного двигателя. Об этом заявил советник гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина по науке Александр Блошенко.

"Дмитрий Олегович прямого поручения по разработке антигравитационного двигателя не давал. Информация не соответствует действительности в том виде, в котором она была озвучена", - сказал он.

Советник пояснил, что госкорпорации поручено подготовить техзадание для экспериментальной проверки достоверности теории изобретателя Владимира Леонова, который утверждает, что узнал как брать энергию из квантов гравитационного поля, пишет РИА Новости.

"Личность Леонова для нас известная, он неоднократно к нам обращался с идеей внедрить инновационный антигравитационный двигатель, созданный на основе той теории, которую он, как декларирует, разработал. Некая теория суперобъединения", - рассказал Блошенко

По его словам, впервые Леонов обратился в "Роскосмос" несколько лет назад. Тогда решили проверить достоверность той информации, которую высказывает изобретатель.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Роскосмос" сформировал техническое задание на разработку квантового двигателя.

ИСТОЧНИК KP.RU