Франция: Только Лондон может найти выход из тупиковой ситуации с Brexit

СЕГОДНЯ 02:55 2019-03-13T03:03:32+03:00

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Только самой Великобритании под силу найти выход из "тупиковой" ситуации с выходом страны из состава Европейского союза. Об этом говорится в заявлении администрации президента Франции.

"Выход из тупика может найти только Лондон. Франция сожалеет о сегодняшнем голосовании", - отметили в Елисейском дворце.

Так подчеркнули, что французские власти ни при каких обстоятельствах не согласятся на продление срока выхода Великобритании из ЕС, если не будет представлена альтернативная стратегия, "заслуживающая доверия со стороны Великобритании", передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, 12 марта британский парламент вновь отверг проект соглашения с ЕС об условиях Brexit, внесенный на рассмотрение палаты общин премьер-министром страны Терезой Мэй. На этот раз сделку с Брюсселем отклонил 391 депутат, а поддержали документ 242 народных избранника.

После этого глава правительства сообщила, что 13 марта парламентарии смогут проголосовать по вопросу о возможности выхода страны из европейского сообщества без сделки с ЕС. Если палата общин не поддержит и этот вариант, то на следующий день перед парламентариями будет поставлен вопрос о необходимости переноса сроков выхода страны из ЕС с 29 марта на более поздний срок.

ИСТОЧНИК KP.RU