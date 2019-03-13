В США двухмоторный самолет упал на жилой дом

СЕГОДНЯ 04:31 2019-03-13T04:40:52+03:00

Самолет упал на жилой дом и загорелся. Фото: скриншот видео

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В американском штате Огайо 12 марта двухмоторный самолет Piper упал на жилой дом. Об этом сообщила пожарная служба.

ЧП произошло возле городка Мадейра. В результате крушения погиб пилот самолета, но неизвестно, был ли кто-то еще на борту в момент падения. За штурвалом находился 62-летний мужчина. Неизвестно, имел ли он опыт вождения самолета.

Самолет упал на жилой частный дом в Огайо. Plane crashed into my neighbor s backyard https://t.co/prBn5dkfG6

Жильцы дома, включая двух собак, не пострадали, передает АВС News. А вот дом получил сильные повреждения, угол здания, куда врезался самолет, полностью разрушен.

Сотрудники Федерального авиационного управления США направлены на место катастрофы с целью установить ее обстоятельства и выяснить причину.

Напомним, не так давно сайт kp.ru сообщал, что легкомоторный самолет Piper PA-25 врезался в многоэтажное здание в городе Форт-Лодердейл штата Флорида. Летательный аппарат пробил стену квартиры на 16-м этаже восемнадцатиэтажки. Пилот погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU