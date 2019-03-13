2019-03-13T09:21:31+03:00
Политика

Парламент Франции принял закон о противодействии участникам протестов

Разработка документа началась после того. как в республике стартовали масштабные антиправительственные демонстрации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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За документ проголосовали 210 сенаторов, против - 115, 18 воздержалисьЗа документ проголосовали 210 сенаторов, против - 115, 18 воздержалисьФото: REUTERS
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Верхняя палата парламента Франции в окончательном чтении приняла так называемый "антихулиганский" законопроект о противодействии агрессивным участникам манифестаций.

Разработка документа началась после того, как по всей республике стартовали масштабные протестные акции, организованные под эгидой движения "желтые жилеты". Сайт kp.ru писал о том, что люди собираются каждую субботу на протяжении уже четырех месяцев. С момента появления проекта в него было внесено множество поправок, однако 5 февраля нижняя палата парламента все же одобрила принятие.

Итоговое же голосование в Сенате состоялось во вторник, 12 марта. Из 343 парламентариев в поддержку закона высказались 210 человек, еще 115 оказались против, а остальные воздержались. Трансляция голосования велась на странице палаты в интернете.

Согласно документу, в будущем у высших чиновников будут полномочия для вынесения запрета на участие в протестных акциях. Нарушение данного правила может караться тюремным заключением сроком до полугода, а особо опасные для общества граждане будут еще и штрафоваться.

Также нельзя будет появляться на манифестациях с закрытым лицом (речь идет, прежде всего о масках и шарфах). Штраф за такое правонарушение составит до 15 тысяч евро, или же придется сесть в тюрьму. Кроме того, правоохранителям разрешат обыскивать участников мероприятий на предмет вещей, которые можно использовать в качестве оружия.

Однако до окончательного принятия и обнародования закон еще предстоит рассмотреть Конституционному совету.

Стычка "желтых жилетов" с полицией в Париже.Полиция использует дубинки против манифестантов

ИСТОЧНИК KP.RU

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