«Желтые жилеты» заблокировали мост в Париже

СЕГОДНЯ 14:35 2019-03-09T14:35:54+03:00

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В субботу, 9 марта, две группы представителей движения «желтые жилеты» заблокировали въезд на мост Йена, расположенный в Париже и ведущий через Сену к Эйфелевой башне. Демонстранты сели на асфальт и парализовали автомобильное движение.

На транспаранте манифестантов написано «За социальную и климатическую справедливость - единый бой».

«Акция проводится в знак протеста против того, что положения Парижского договора о климате не выполняются и сам он поэтому превратился в ничего не значащую бумагу» - передает ТАСС слова одной из представителей движения Леони Коэн.

В субботу во многих городах Франции проводится 17-й по счету день протестов. В столице организаторами заявлен один митинг и три шествия. На Площади Звезды у Триумфальной арки уже собралось около 300 человек.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, протесты «желтых жилетов» проходят во Франции с ноября каждую субботу. Причем сначала активисты выступали только против повышения цен на бензин. Однако вскоре список требований расширился. Демонстранты хотят, чтобы власти повысили минимальный размер оплаты труда и ужесточили контроль за нелегальной миграцией, а также начали выступать за выполнение Парижского договора по климату.

ИСТОЧНИК KP.RU