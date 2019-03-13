В Еврокомиссии не исключают проведение "жесткого" Brexit

СЕГОДНЯ 10:17 2019-03-13T10:17:30+03:00

Вероятность отмены решения о выходе Британии из состава ЕС также весьма высока

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Велика вероятность того, что Великобритания выйдет из состава ЕС "жестким" путем или даже вовсе решит отменить Brexit. Такое мнение высказал представитель пресс-службы Еврокомиссии, комментируя итоги недавнего голосования в парламенте королевства.

Сайт kp.ru писал о том, что вечером во вторник, 12 марта, британские дипломаты уже во второй раз отвергли предложенный премьером Терезой Мэй вариант соглашения с Евросоюзом по условиям Brexit. Причем против документа высказалось подавляющее большинство парламентариев.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

Уже в эту среду в Великобритании состоится еще одно голосование, но уже по вопросу выхода из ЕС в установленные сроки, но без какого-либо соглашения.

"Всего за 17 дней до 29 марта сегодняшний результат значительно увеличил вероятность Brexit без договоренности (no-deal Brexit) или возможность отсутствия Brexit (no-Brexit)", - цитирует РИА Новости представителя ЕК.

По его словам, международное объединение продолжит готовиться к "жесткому" Brexit, а также всем другим возможным сценариям.

ИСТОЧНИК KP.RU