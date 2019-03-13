2019-03-13T10:33:44+03:00
Общество

Федеральное правительство утвердило порядок присвоения аэропортам, вокзалам и портам имен знаменитостей

Вся процедура занимает не больше месяца
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Правительство России утвердило правила рассмотрения предложений о присвоении аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам имен выдающихся государственных и исторических деятелей. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Так, устанавливается порядок рассмотрения предложений о присвоении таким объектам имен выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством и использования указанных имен.

Такие предложения, согласно документу, вносятся в правительство РФ Общественной палатой. В течение трех рабочих дней правительство направляет предложения на согласование в федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации и иные организации, к сферам ведения которых относится деятельность выдающихся людей, имена которых предлагается присвоить. В свою очередь, эти ведомства или организации в течение 20 рабочих дней должны будут представить свои заключения. После согласования предложений всеми ведомствами федеральное правительство организует подготовку проекта указа президента России о присвоении географическим объектам имен выдающихся деятелей.

В случае, если имеется хотя бы одно заключение, содержащее отказ в согласовании предложений, правительство РФ перенаправляет инициативу в Администрацию президента РФ для принятия решения о подготовке проекта указа президента РФ о присвоении географическим объектам имен выдающихся деятелей.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин 28 ноября 2018 года подписал указ № 681 "О присвоении отдельным географическим объектам имён лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством". С 11 октября по 23 декабря 2018 года в нашей стране прошел конкурс "Великие имена России", на котором были выбраны имена выдающихся государственных и исторических деятелей государства для присвоения ключевым аэропортам страны. Конкурс проводился по инициативе Общественной палаты РФ, Российского военно-исторического и исторического обществ, а также Русского географического общества и Общества российской словесности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Еврокомиссии не исключают проведение "жесткого" Brexit
Американские военные за четыре года съели крабов и лобстеров на 55 миллионов долларов
Названы регионы России с самой большой численностью населения
В Калифорнии планируют ввести мораторий на смертную казнь
Под Самарой ликвидировали боевика, планировавшего устроить теракт
Парламент Франции принял закон о противодействии участникам протестов
Пиар-менеджер Началовой оценила ее состояние как "не очень хорошее"
Продолжительность жизни в Москве приблизилась к показателям Кавказа
Не менее девяти человек погибли при разборках наркокартелей в Мексике
Япония планирует вновь продлить санкции против КНДР
Россия призвала британского посла дать четкие ответы по делу Скрипалей
Мадуро намерен просить помощи в расследовании атаки на энергосистему
Юрист назвала нарушением гражданских прав недопуск журналистов RT на митинг
В России могут расширить круг лиц, кому может позвонить задержанный
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 1000 очков в НХЛ
Погода в Москве на 13 марта 2019 года: температура снова ушла в минус
Актрису из "Отчаянных домохозяек" арестовали по делу о коррупции
Конгресс США одобрил законопроект, обязывающий разведку США раскрыть доходы Путина
Япония считает неприемлемыми учения ВС России на юге Курил
Курьеры «Яндекс.Еды» и Delivery Club устроили драку в центре Москвы
Ученые из РФ и США обсудили ряд проектов
В США двухмоторный самолет упал на жилой дом