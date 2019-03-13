Федеральное правительство утвердило порядок присвоения аэропортам, вокзалам и портам имен знаменитостей

СЕГОДНЯ 10:33 2019-03-13T10:33:44+03:00

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Правительство России утвердило правила рассмотрения предложений о присвоении аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам имен выдающихся государственных и исторических деятелей. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Так, устанавливается порядок рассмотрения предложений о присвоении таким объектам имен выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством и использования указанных имен.

Такие предложения, согласно документу, вносятся в правительство РФ Общественной палатой. В течение трех рабочих дней правительство направляет предложения на согласование в федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации и иные организации, к сферам ведения которых относится деятельность выдающихся людей, имена которых предлагается присвоить. В свою очередь, эти ведомства или организации в течение 20 рабочих дней должны будут представить свои заключения. После согласования предложений всеми ведомствами федеральное правительство организует подготовку проекта указа президента России о присвоении географическим объектам имен выдающихся деятелей.

В случае, если имеется хотя бы одно заключение, содержащее отказ в согласовании предложений, правительство РФ перенаправляет инициативу в Администрацию президента РФ для принятия решения о подготовке проекта указа президента РФ о присвоении географическим объектам имен выдающихся деятелей.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин 28 ноября 2018 года подписал указ № 681 "О присвоении отдельным географическим объектам имён лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством". С 11 октября по 23 декабря 2018 года в нашей стране прошел конкурс "Великие имена России", на котором были выбраны имена выдающихся государственных и исторических деятелей государства для присвоения ключевым аэропортам страны. Конкурс проводился по инициативе Общественной палаты РФ, Российского военно-исторического и исторического обществ, а также Русского географического общества и Общества российской словесности.

ИСТОЧНИК KP.RU