2019-03-13T12:46:28+03:00
Общество

Во ВЦИОМ заявили, что россияне стали меньше поститься

При этом, опрашиваемые заявили, что Великий пост у них ассоциируется с окрашиванием яиц на Пасху и отказом от алкоголя
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Во ВЦИОМ заявили, что россияне стали меньше поститьсяВо ВЦИОМ заявили, что россияне стали меньше поститьсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Православные россияне стали меньше поститься. К такому выводу пришли сотрудники ВЦИОМ, которые на днях провели опрос среди жителей России.

Строго ограничивают себя в пище и развлечениях только двое из каждой сотни верующих (в 2018 - трое). Не обращают внимания на предписания церковного календаря 75% опрашиваемых (в 2018 - 71%).

К слову, всего с 13 до 14 % увеличилась доля тех, кто соблюдает только Великий пост. А с 12 до 9% уменьшилось число тех, кто соблюдает все или практически все из четырех принятых в православии многодневных постов.

Между тем, Великий пост у большинства жителей России ассоциируется с окрашиванием яиц на Пасху (60%), отказом от алкоголя и жирной пищи (54 и 52% соответственно). Реже всего опрашиваемые готовы в этот период к ежедневным молитвам и отказу от секса (24 и 18% соответственно).

Напомним, в 2019 году Великий пост начался в понедельник 11 марта и завершится празднованием Пасхи 28 апреля.

Ранее сайт kp.ru писало том, что 10 марта было было Прощеное воскресенье. Именно в этот день православные христиане обычно стремятся примириться с Богом и друг с другом, чтобы приступить к Великому посту с чистой душой.

Протоиерей Всеволод Чаплин: Главное в Великий пост не еда, а молитва и причастие.Антонина ПАНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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