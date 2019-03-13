2019-03-13T15:58:06+03:00
Политика

Экс-советник Кучмы: Порошенко в 2014 году был готов отдать России Мариуполь

Политолог Олег Соскин прокомментировал слова Саакашвили о том, что действующий президент Украины бы готов отдать полуостров взамен на членство в ЕС и НАТО [видео]
Елена Гильманова
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Экс-советник Кучма: Порошенко мог отдать Мариуполь, но не КрымЭкс-советник Кучма: Порошенко мог отдать Мариуполь, но не КрымФото: REUTERS
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Советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин заявил, что президент Украины в 2014 году был промосковским, поэтому был готов отдать Мариуполь, однако жители не захотели. Таким образом эксперт прокомментировал слова экс-президента Грузии Михаил Саакашвили о том, что лидер Незалежной был готов отдать полуостров в обмен на членство в ЕС и НАТО.

Политолог подчеркнул, что президент Украины никак не мог думать об обмене Крыма на членстве в ЕС и НАТО, поскольку у него были совсем другие задачи «Порошенко в 2014 году вел переговоры с Россией и не мог говорить про НАТО, он даже не смотрел в ту сторону», - цитирует Соскина НСН.

По его словам, в то, время он был «абсолютно промосковским во всех этих отношениях». «Другое дело, что он тогда был готов отдать Мариуполь России. Жители Мариуполя не захотели идти тем путем Донецка и Луганска. Мариуполь остался в составе Украины», - сказал политолог.

Соскин предположил, что Саакашвили «загоняет» Порошенко в угол в связи с предстоящими выборами, поэтому заявил о том, что вряд ли могло быть в планах президента Украины. Эксперт особенно подчеркнул тяжелую позицию действующего лидера в настоящий момент. «На сегодняшний день он колоссально утратил электоральный рейтинг. Прорыва Порошенко не достигнет, потому что его уже мочат со всех сторон. С 20 марта изменить рейтинг практически невозможно - процесс загона зверя-носорога в угол вошел в финальную стадию. Саакашвили нашел полено, долил бензина, чтобы оно лучше горело, и бросил в Порошенко», - сказал он.

Ранее Саакашвили на программе «В гостях у Гордона» заявил, что Порошенко понимал, что он не сможет удержать Крым, поэтому в 2014 году планировал обменять полуостров на членство в Европейском союзе и НАТО. «Исходные позиции у него были такие: какая разница, Крым все равно уйдет», - заявил экс-президент.

Напомним, что очередные выборы главы государства пройдут на Украине 31 марта. Сейчас в рейтинги лидирует шоумен Владимир Зеленский, за ним следует глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, а действующий президент занимает только третье место.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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