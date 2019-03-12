Михаил Саакашвили: Порошенко собирался обменять Крым на членство в Евросоюзе

В марте 2014 года, когда в Крыму объявили о возвращении в состав России, Петр Порошенко рассчитывал отказаться от претензий Украины на полуостров и получить за это членство в НАТО и Евросоюзе. Об этом бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Причем, интервью шло, разумеется, на чистом русском языке. Никаких попыток перейти на украинский или грузинский.

- Вот когда это происходило (переход Крыма в состав России, - ред), у меня был разговор с Порошенко, - рассказал Саакашвили Гордону. - И он мне сказал: знаешь, Миша, ты же свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию, точно так же мы должны свыкнуться, что Крыма у Украины не будет, но зато мы поменяем это на членство в Евросоюзе и НАТО.

По словам Саакашвили, он возмутился и ответил, что не свыкся с потерей Абхазии и Южной Осетии.

- Я ему сказал: Петя, Петро... Я тогда его еще Петей называл. Он еще не требовал чтобы его на «вы» называли, он еще не был президентом (выборы президента Украины в 2014 году состоялись через два месяца - в мае, - ред.), - припомнил Саакашвили. - Во-первых, кто тебе сказал, что я свыкся с тем, что Абхазия и Южная Осетия не станут частью Грузии? Мы без них Грузию себе не представляем, мы будем за это сражаться.

Во-вторых, кто тебе сказал, что если вы ничего не сделаете по «отжиму» Крыма, то вас примут в Евросоюз и НАТО? - продолжал Саакашвили. - Более того, это будет причиной вас не принять! Потому что у вас появляются территориальные конфликты.

И третье, кто тебе сказал, что на Крыму все остановится, что это не перекинется на Донбасс? - вопрошал экс-президент Грузии. - Тогда он (Порошенко, - ред.) сказал: нет, нет, в Донбассе совершенно другая ситуация, там у нас очень сильны позиции... А еще по поводу Крыма он сказал, что ну вот татары тогда там будут действовать. Я говорю: какие татары? Или там будет действовать украинское государство, или у вас Крым заберут!

Гордон все это время, слушая Саакашвили, лишь молча кивал.

- Потом, через два дня, он (Порошенко, - ред.) туда (в Крым, - ред.) поехал. Но уже было поздно, - продолжил Саакашвили. - И это не очень хорошая поездка была. Надо отдать ему должное - он не испугался ехать. Но вот исходные позиции у него были такие, что вот - какая разница, Крым все равно уйдет. И более того, у большинства украинской элиты в течение там минимум 10-15 лет, я много раз это слышал - что Крым все равно уйдет, Крым все равно не будет наш.

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