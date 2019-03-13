Трагедия в Нигерии: при обвале школы погибли по меньшей мере пятеро детей
При обвале здания школы в нигерийском городе Лагос погибли как минимум пять учеников. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительных органах.
«Жители района рассказывают, что спасатели продолжают находить под обломками пострадавших. Их отправляют в госпиталь, где уже дежурят напуганные родители», - пишет издание.
В Нигерии обрушилось трехэтажное здание школы.
Трагедия случилась в четверг около 10:00 по нигерийскому времени, или около 12:00 по московскому. Трехэтажное здание, в котором располагалась школа, рухнуло в районе Итафаджи. Стены начали падать прямо во время уроков. Под завалами оказались по меньшей мере сто человек. На момент публикации было известно, что экстренным службам удалось достать из-под обломков десять школьников. Причины происшествия пока неизвестны, спасательные работы продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU