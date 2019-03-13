2019-03-13T18:23:24+03:00
Политика

Совет Федерации одобрил закон о нескольких отсрочках от армии на время обучения в вузе

Ранее Конституционный суд разрешил получать отсрочку от армии на время обучения в магистратуре, даже если она станет третьей по счету
Екатерина БОЛГОВА
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Совфед одобрил закон о нескольких отсрочках от армии студентамСовфед одобрил закон о нескольких отсрочках от армии студентамФото: REUTERS
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В среду, 13 марта, Совет Федерации одобрил закон о нескольких отсрочках от армии студентам на время обучения в вузе.

Напомним, ранее Конституционный суд разрешил получать отсрочку от армии на время обучения в магистратуре, даже если такая отсрочка станет третьей по счету. Был признал несоответствующим конституции подпункт "а" пункта 2 статьи 24 закона "О воинской обязанности и военной службе", разрешающий единственную отсрочку от военной службы в период обучения в вузе.

Закон, который был одобрен Совфедом, даст право студентам колледжей или магистратур вузов закончить свое полное образование.

Отмечается, что благодаря документу граждане получают равные возможности получения образование независимо от времени достижения ими призывного возраста.

Кроме того, возможна отсрочка от армии тем, кто обучается на подготовительных отделениях образовательных учреждений, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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