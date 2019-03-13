Российские космонавты Овчинин и Кононенко выйдут в открытый космос в конце мая

СЕГОДНЯ 19:01 2019-03-13T19:01:01+03:00

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Следующий выход российский космонавтов в открытый космос запланирован на 29 мая. В составе экипажа будут Алексей Овчинин и Олег Кононенко. Об этом Овчинин рассказал на пресс-конференции в среду.

Ассистировать россиянам будет астронавт NASA Кристина Кох. Она будет давать советы при подготовке и выполнении работ.

«Выход запланирован на 29 мая. Кристина с Энн [Маккейн] выйдут раньше. Я думаю, Кристина будет нам давать советы и помогать», - цитирует ТАСС слова Алексея Овчинина.

Олег Кононеко сейчас единственный из россиян, кто находится на МКС. Алексей Овчинин вместе с астронавтами NASA Кристиной Кох и Ником Хейгом отправятся туда 14 марта. Старт ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-12» запланирован на 22:14 по московскому времени с первой стартовой площадки космодрома Байконур.

Овчинин и Хейг должны были отправиться на МКС еще в октябре прошлого года. Однако через несколько минут после старта произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Члены экипажа совершили аварийную посадку и не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU