2019-03-13T21:21:06+03:00
В мире

Мэй подтвердила, что проголосует против выхода Британии из ЕС без сделки по Brexit

По словам британского премьера, она хочет покинуть Евросоюз с хорошей сделкой
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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Британский премьер Тереза Мэй подтвердила свое намерение проголосовать в поддержку предложения о недопущении выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

"Я буду голосовать в поддержку предложения от моего имени. Я хочу выйти из Европейского союза с хорошей сделкой. Я считаю, что у нас есть хорошая сделка", - сказала Мэй в британском парламенте, отвечая на вопрос лидера лейбористов Джереми Корбина о том, как она собирается проголосовать по итогам дебатов по выходу из ЕС без сделки, передает ТАСС.

Напомним, накануне депутаты британского парламента повторно отвергли условия сделки по выходу Британии из ЕС. В среду они намерены провести голосование по вопросу реализации Brexit без сделки. Если этот вариант не найдет поддержки, то 14 марта на голосование в Палате общин будет вынесен вопрос о необходимости отсрочить дату «развода» Лондона и Брюсселя.

Ранее выход Великобритании из состава Евросоюза был запланирован на 29 марта 2019 года, после чего планировался переходный период до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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