2019-03-13T22:19:04+03:00
В мире

Французские республиканцы предложили отменить санкции против России

Об этом заявил президент парламентской группы "Республиканцы" Национального собрания Франции Кристиан Жакоб на встрече с Константином Косачевым
Екатерина БОЛГОВА
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Французские республиканцы выступили за отмену санкций против РоссииФранцузские республиканцы выступили за отмену санкций против РоссииФото: REUTERS
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Президент парламентской группы "Республиканцы" Национального собрания Франции Кристиан Жакоб заявил, что республиканцы предлагают отменить санкции против России. По его словам, этот пункт содержится в программе к выборам в Европарламент.

"Наше главное направление — это целостность границы, это охрана границы от нелегальной миграции. Это сюжет, который затронул всю Европу. И параллельно с этим сюжет не менее важный — это борьба с терроризмом. В экономическом плане мы выступаем, конечно, за отмену санкций в отношении России", — сказал Жакоб на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Французский депутат также отметил, что республиканцы хотели бы сохранить отношения с парламентской фракцией России.

«Мы боремся за то, чтобы голос России был как-то услышан в европейском парламенте тоже. Мы абсолютно признаем определяющую роль России в борьбе против ИГ (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»)", — добавил Жакоб, передает РИА Новости.

Напомним, очередные выборы в Европарламент состоятся в мае текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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