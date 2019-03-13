Французские республиканцы предложили отменить санкции против России
Президент парламентской группы "Республиканцы" Национального собрания Франции Кристиан Жакоб заявил, что республиканцы предлагают отменить санкции против России. По его словам, этот пункт содержится в программе к выборам в Европарламент.
"Наше главное направление — это целостность границы, это охрана границы от нелегальной миграции. Это сюжет, который затронул всю Европу. И параллельно с этим сюжет не менее важный — это борьба с терроризмом. В экономическом плане мы выступаем, конечно, за отмену санкций в отношении России", — сказал Жакоб на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.
Французский депутат также отметил, что республиканцы хотели бы сохранить отношения с парламентской фракцией России.
«Мы боремся за то, чтобы голос России был как-то услышан в европейском парламенте тоже. Мы абсолютно признаем определяющую роль России в борьбе против ИГ (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»)", — добавил Жакоб, передает РИА Новости.
Напомним, очередные выборы в Европарламент состоятся в мае текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU